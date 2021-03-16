Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
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Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor

16.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:21
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor

ADANA'da kebapçı Cihangir Korkmaz'ın kıyma ile bonfile eti birleştirerek ortaya çıkardığı 'iki yüzlü kebap' yoğun ilgi görüyor.

ADANA'da kebapçı Cihangir Korkmaz'ın kıyma ile bonfile eti birleştirerek ortaya çıkardığı 'iki yüzlü kebap' yoğun ilgi görüyor. Kısıtlamanın olmadığı süreçte günde yaklaşık 80-90 porsiyon 'iki yüzlü kebap' sattıklarını belirten Korkmaz, "İsmiyle tebessüm ettiren bu kebabı hem kuşbaşı hem de Adana kebabı bir arada yemek isteyen müşterilerimiz için tasarladık" dedi.

Kebabın başkenti olarak bilinen Adana, yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden biri olarak biliniyor. Özellikle neredeyse tüm dünyada tanınan Adana kebabı, kentin en gözde yemeği olarak görülüyor. Gerek yurt dışı gerekse yurt içinden birçok kişi sırf Adana kebabını tatmak için kente geliyor. Durum böyle olunca kebapçılar da daha çok müşteri çekmek için yenilikler yapmaya başladı. Bunlardan biri olan kebapçı Cihangir Korkmaz, merkez Çukurova ilçesinde işlettiği restoranında Adana kebaba yorum katarak ortaya çıkardığı yeni kebabı müşterilerine sunuyor. Adını 'iki yüzlü kebap' koyduğu bu yemeğin kırmızı eti çok seven Adanalılar için güzel bir lezzet olduğunu belirten Korkmaz, özellikle kısıtlama olmadığı dönemler günde yaklaşık 90 porsiyon iki yüzlü kebap sattıklarını söyledi.

'ADINI DUYAN İLK ETAPTA GARİPSİYOR'Kendileri için yemekler arasında, Adana kebabının tahtını sarsacak hiçbir kebap türü olamayacağını aktaran Korkmaz, bununla birlikte yeniliklerin de yemek kültürüne zenginlik katacağını dile getirdi. Adana yemeklerini tanıtmak ve insanlara farklı lezzetler sunmak adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Korkmaz, "Adana kebabını biraz yorumladık. Dışına bonfile eti sardık. İçini farklı tatlarla zenginleştirdik. Ortaya bu yemek çıktı. Tabi ismi ilk etapta olumsuz bir çağrışım yapıyor. Adı her ne kadar 'iki yüzlü' olsa da tadı mutlu eder. Tabii adını ilk duyduklarında bir garipsiyorlar. Bu yemek restorana gelip 'kuşbaşı mı yoksa Adana kebap mı yesem?' diye ikilemde kalan müşterilerimiz için tasarlandı. İki lezzeti tek şişte birleştirdik. Bir buçuk kişilik olarak porsiyonu 45 liradan satıyoruz" diye konuştu.

Bir Adanalı olarak kebaptan vazgeçemediğini dile getiren Esra Uyan ise iki yüzlü kebabı damak lezzetine uygun bulduğunu ve severek yediğini söyledi.


Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor
Adıyla şaşırtan 'iki yüzlü kebap' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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