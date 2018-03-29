Adıyamanlılar Vakfından Okula Oturma Bankı

Adıyaman'ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesine Adıyamanlılar Vakfı tarafından oturma bankı gönderildi.

Adıyamanlılar Vakfı, eğitime destek kapsamında Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesine 10 adet oturma bankı göndererek eğitime katkıda bulunmaya devam ediyor. Okula gönderilen oturma banklarından dolayı memnun olduğunu belirten Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asım Kabak, "Okulumuzun oturma banklarına ihtiyacı vardı. Adıyamanlılar Vakfı, okulumuza 10 adet oturma bankı göndererek ihtiyacımızı giderdi. Öğrencilerimizin, teneffüslerde dinlenmesi ve boş zamanlarında banklarda oturup kitap okumaları için faydalı olacak. Okulumuzun bank ihtiyacının giderilmesinde bizlere yardımcı olan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ramazan Aksoy ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Merkezi İstanbul'un Suntangazi ilçesinde bulunan Adıyamanlılar Vakfı, daha önce de Kahta'nın merkez ve köylerinde bulunan birçok okula kırtasiye malzemeleri göndererek eğitime katkıda bulunmuştu. - ADIYAMAN