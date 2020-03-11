Adıyamanlılar Vakfı, İdlib'e 24 tır yardım malzemesi gönderdi
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Deniz Feneri Derneği, Suriye, İdlib, Güncel

Adıyamanlılar Vakfı, İdlib'e 24 tır yardım malzemesi gönderdi

Adıyamanlılar Vakfı, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 24 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

11.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:56
Adıyamanlılar Vakfı, İdlib'e 24 tır yardım malzemesi gönderdi

Adıyamanlılar Vakfı, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 24 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Vakıf tarafından hayırseverlerden toplanan ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Deniz Feneri Derneği aracılığıyla İdlib'e gönderilecek tırlar için Bağcılar'daki vakıf merkezi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, törende yaptığı konuşmada, dünya insanlığın bir buhran içerisinde olduğunu söyledi.

Suriye'de yaşanan insanlık dramına seyirci kalanların zamanın ve tarihin utancı içerisinde yaşadıklarını belirten Özkartal, "İş birlikçilere ve gözleri maddeden başka hiçbir şey görmeyenlere, biz buradan sesleniyoruz; İnsanlık ölmedi çünkü Müslümanlar var." dedi.

İdlib'deki dramın kimse tarafından görülüp duyulmadığını dile getiren Özkartal, vakıf olarak güçleri yettiğince ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini anlattı.

Toplanan 24 tırlık yardımın 7'sinin İstanbul'dan diğerlerinin de yurdun çeşitli şehirlerinden yola çıkacağını aktaran Özkartal, bu tür yardımları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından, un, gıda malzemeleri, giyim eşyası, ayakkabı, battaniye, sünger yatak ve hijyen malzemelerinin bulunduğu tırlar, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu'nun okuduğu dua sonrası yola çıktı.

Uğurlama törenine, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, İHH temsilcileri ile vakıf üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

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