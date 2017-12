Adıyamanlı Tütün Üreticileri Hükumetten Tütünle İlgili Yardım Bekliyor

Adıyaman Tütün Platformu Sözcüsü Abdurrahman Tutdere, sarmalık ve kıyılmış tütünle alakalı olarak yapmış olduğu basın açıklamasında, tütün yönetmeliğinin tütün üreticilerinin lehine yapılmasını talep ettiklerini söyledi.



Tütün üreticilerinin taleplerinin tam olarak karşılanmadığını söyleyen Adıyaman Tütün Platformu Sözcüsü Abdurrahman Tutdere, "27 Eylül'de Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir kanun tasarısıyla sarmalık ve kıyılmış tütün Türkiye'nin gündemi oturmuş ve bu kapsamda Adıyaman tütün Platformu olarak sivil toplum örgütleri ile beraber bir dizi çalışmalar gerçekleştirdik. Basın açıklamaları yaptık, mitingler gerçekleştirdik ve Adıyaman'ın tütün üreticileri sarmalık kıyılmış tütüne getirilen yasakların kaldırılması için ve bu işin yasal zemine kavuşturulması noktasında bir dizi ciddi eylemler ve etkinlikler gerçekleştirildi.



Bütün bu eylem ve etkinliklerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tütünle ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin Torba Kanunda tütünle ilgili özellikle 63, 64 ve 93. maddeler kanunlaştı ve resmi gazetede yayımlandı. Tabii sarmalık ve kıyılmış tütün ile ilgili yasalaşan maddelerde özellikle kaçakçılık kanunun 3 maddesine eklenen 20.fıkra ile kurumdan satış ve izin belgesi almadan tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Bu hapis cezası öngören yasal düzenleme Türkiye'deki ceza hukukunun temel ilkelerini açıkça aykırıdır.



Anayasada da suçta ve cezada ilkesine açıkça aykırıdır. Bu yasal düzenleme Adıyaman'ın geleceğine tamamen karartacak niteliktedir. Biz Adıyamanlı tütüncüler adına ve Adıyaman Tütün Platformu olarak Kaçakçılık Kanunu eklenen bu 20. maddenin özellikle sarmalık tütünü de içine alacak şekilde yapılan düzenlemenin Adıyaman'ın geleceğini tehdit edeceğini ve bu konuda derhal yeni bir yasal çalışmalar başlatılmasını talep ediyoruz. Başbakanımız 14 Aralık 2017 tarihinde Adıyaman'ı ziyaret edecektir. Adıyaman'daki ziyaretinde bütün Adıyaman kamuoyunun beklentisi bu konuda yeni yasa bir düzenlemenin yapılmasıdır. Burada milletvekillerine, hükumete ve meclise çağrıda bulunuyoruz. Tütün ticareti gibi geniş bir alanı kapsayan yasal bir düzenlemenin yapılması ve içerisine kıyılmış tütünü de alacak şekilde yapılan yeni düzenleme Adıyaman tütünü tamamen bitirecektir. Bu düzenlemeyle Adıyaman nüfusunun yarısı 2 Temmuz'da şüpheli sıfatıyla adliyelik olmasına sebebiyet verecektir.



Bu yanlıştan hükumetin bir an önce dönmesini talep ediyoruz. Bunun yanında yeni geçen yasada özellikle kooperatifleşme önü açılmıştır. Kooperatifle ilgili de küçük üreticinin örgütlenmesi kısa süre içerisinde kooperatiflerin kurulması tütün üst kurulundan yetki alınması ve tesis kurmak için izin verin alacağı süreç nazara alındığında yasanın yürürlük maddesinin 7 Ocak 2018 olarak düzenlenmiş olması doğru değildir.



Bu süreç içerisinde kooperatiflerin kurulması ile ilgili yetkilerin ve izinlerin alınması şu anda riskli gözükmektedir. Buna ilişkin de yürürlük maddesi uygulamasında bu kısa bir sürede en azından uygulanması pratiğinin gözlendikten sonra alacak zamanda hesaplanarak ötelemesini ve ertelenmesini talep ediyoruz. Şu anda tütün üreticilerinin taleplere tam olarak karşılanmamıştır. Tütün üreticilerinin şu anda kurulacak olan tütün kooperatiflerinden sarmalık tütün ile ilgili uygulanacak vergi oranlarının belirsizliği ve bu konuda hangi oran üzerinden bu tütünün mamulünün vergilendirileceği belli olmadığından bu konuda üreticileri bir karamsarlık içerisindedir. Derhal ve ivedilikle tütün mamullerine kooperatiflerin tek başına içimi özelliğine sahip olan tütüne uygulanacak, ÖTV ve KDV oranın da bir an evvel hükumet tarafından açıklanması gerekmektedir. Aksi takdirde bu belirsizlik hiçbir yatırımcının bu işe sıcak bakmaması neden olacaktır ki bu durumda da önümüzdeki sürecin sıkıntılı geçmesi tartışmasızdır. Bunun yanında şu andaki yeni yasal düzenleme ile ilgili özellikle yeni yasal düzenlemeler uygulama şeklini gösterebilecek olan yönetmelikte henüz hazırlanmamıştır. Yönetmelikte bir an evvel özellikle tek başına içim özelliğine sahip tütün üreticilerinin kuracakları testislerde ve bu testlerin maliyetlerinin düşürecek şekilde bu tütün üreticilerinin lehine olacak şekilde yönetmelik çalışmalarının yapılması aciliyet arz etmektedir. Şu anda tesisleri nasıl kurulacağı, hangi makinelerin kurulacağı belli değildir. Testislerin hangi özelliklere sahip olacağı belli değildir. Bu noktada özellikle tesis yönetmeliğinde gerekli değişiklikler yapılarak üreticilerin lehine olacak şekilde özellikle makine ve ekipman konusunda yerli makinelerin buralarda bu tesisler de önünün açılması bu kooperatiflerin kurulacağı tesislerin özellikle hibe programlarından faydalanılması devlet tarafından desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu geçiş sürecini hayat bulması ve tütün üreticilerinin kooperatifleri etrafında örgütlenmesi ve kendi üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için devletimizin ve hükumetimizin acil bir şekilde bu konudaki yasal boşluğu getirecek şekilde ilgili yönetmeliği de çıkarması gerekmektedir. Biz Adıyaman Tütün Platformu olarak bu çalışmaların ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde Adıyaman önümüzdeki günlerde çok ciddi anlamlarda sıkıntılar yaşayacak. Sıkıntılar doğmadan daha vakit varken bu konudaki gerekli çalışmaların yapılmasına başbakanımıza ve hükumetimize çağrımız budur. Bu konudaki yasal düzenlemelerin bir an evvel yapılmasını talep ediyoruz. 100 yıllık bir geçmişi olan sarmalık ve kıyılmış tütün yasal zemine kavuşturulması üreticilerinin artık bu kabustan kurtulması için de çalışmaların bir an evvel tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN