Adıyamanlı sporcular madalyalarla döndü

09.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:30

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ankara'da, 5-8 Aralık tarihinde yapılan 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Yarışları Finaline katılan Adıyamanlı yüzme sporcuları madalyalarla döndü.



Yapılan yarışmalarla alakalı bilgi veren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Ankara'da 212 kulüp bin 256 sporcunun katıldığı 11-12 yaş Ulusal Gelişim projesi Türkiye finalinde ilimizi temsil eden 6 sporcumuz elde ettiği başarılarla bizleri mutlu etti. Farklı kategorilerde yarışarak rakiplerini kulaçlarıyla geride bırakmayı başaran sporcularımız madalyalarını alarak ilimize geri döndü. Ben madalya için kulaç atan ve derece yapan tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA