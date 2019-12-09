Adıyamanlı sporcular madalyalarla döndü
Haberler » Güncel » Adıyamanlı sporcular madalyalarla döndü - Haber

Adıyamanlı sporcular madalyalarla döndü

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ankara'da, 5-8 Aralık tarihinde yapılan 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Yarışları Finaline katılan Adıyamanlı yüzme sporcuları madalyalarla döndü.

09.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:30
Adıyamanlı sporcular madalyalarla döndü

Yüzme Federasyonu tarafından 'da, 5-8 Aralık tarihinde yapılan 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Yarışları Finaline katılan Adıyamanlı yüzme sporcuları madalyalarla döndü.


Yapılan yarışmalarla alakalı bilgi veren Adıyaman Gençlik ve İl Müdürü Fikret Keleş, "Ankara'da 212 kulüp bin 256 sporcunun katıldığı 11-12 yaş Ulusal Gelişim projesi Türkiye finalinde ilimizi temsil eden 6 sporcumuz elde ettiği başarılarla bizleri mutlu etti. Farklı kategorilerde yarışarak rakiplerini kulaçlarıyla geride bırakmayı başaran sporcularımız madalyalarını alarak ilimize geri döndü. Ben madalya için kulaç atan ve derece yapan tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler