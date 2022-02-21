Adıyamanlı sporcular altın madalya ile döndü

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Raffa Şampiyonasında Erkekler Raffa Altın Nokta kategorisinde Adıyamanlı Milli Sporcu Mahmut Zeytin Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı.

Mili Sporcu Mahmut Zeytin, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret ederek şampiyonada elde ettiği madalyasını takdim etti. Milli sporcuyu makamında ağırlayarak kendisini tebrik eden Müdürü Keleş, "Pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından düzenlenen Bocce şampiyonasına 16 ilden 100 takım ve 190 sporcu katıldı. Bocce branşında harika bir başarı elde ettik. İlimiz son yıllarda bocce sporuna yaptığı alt yapı yatırımının meyvelerini almaya başlamıştır. Sporcularımız katıldıkları bütün müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil edip uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde etmektedir. Bizim diğer spor branşlarında da olduğu gibi bocce sporuna da desteğimiz her zaman devam edecektir. İnşallah bu alanda tesis eksikliğimizi de en kısa gidererek ilimizi ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edecek yeni sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Ben şampiyon sporcumuzu Mahmut Zeytin'i ve antrenörümüzü kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel