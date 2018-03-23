Adıyamanlı Öğrencilerden Mehmetçiğe Destek

Adıyaman'da ilkokul öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması dolayısıyla oluşturdukları koreografi ile ay yıldız ve zeytin dalı sembolü yaptı.

Atatürk İlkokulu bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 500 öğrenci, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması dolayısıyla "ayyıldız ve zeytin dalı" sembolü oluşturdu.

Suriyeli öğrencilerinde bulunduğu koreografi sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atıldı.

Okul müdürü Derviş Özbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatında bulunan asker ve emniyet teşkilatına, öğrencilerle birlikte destek vermek amacıyla koreografi yaptıklarını ifade eden Özbey, "Ay yıldız ve zeytin dalı koreografisini hazırladık. Öğrencilerimiz, koreografiyi çok güzel bir şekilde sergiledi." dedi.