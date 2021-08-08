Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor

Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Koordinesinde dezavantajlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor.

Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Koordinesinde dezavantajlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında daha öncesinden il dışına hiç çıkmamış 6,7,8 ve 9. Sınıf öğrencileri Gençlik Merkezi Koordinesinde Mardin iline gitti. Dezavantajlı kesimde yaşayan ve başarılı olan 40 öğrenci, Gençlik Merkezi görevlileri eşliğinde Mardin'in tarihini alanlarını gezdi. Öğrencilerin sosyal bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında kamu kurum ziyaretleri, şehit evi ziyaretleri, kuş yemliği yapımı gibi doğa faaliyetler de gerçekleştirildi. Oldukça güzel vakit geçiren öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor
Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sulama kanalına düşen 4 çocuk babası adamın cesedi 8 gün sonra bulundu
Sulama kanalına düşen 4 çocuk babası adamın cesedi 8 gün sonra bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyamanlı öğrenciler Mardin'in tarihi yerlerini geziyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 17:01:59. #1.14#

title