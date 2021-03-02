Adıyamanlı öğrenciden yerli İHA projesi

Kahta Anadolu Lisesi öğrencilerinden Serkan Demirgüç, TEKNOFEST tarafından düzenlenen İHA yarışmasında Adıyaman'ı temsil edecek.

Kahta Anadolu Lisesi öğrencilerinden Serkan Demirgüç, TEKNOFEST tarafından düzenlenen İHA yarışmasında Adıyaman'ı temsil edecek.

Eylül ayında Bursa'da düzenlenecek olan yarışmada Serkan Demirgüç, kendisinin hazırlanacağı döner kanatlı İHA, depolamış olduğu suyu hedef noktaya boşaltacak proje hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve şube müdürlerine bilgi verdi.

Öğrencilerin geleceğe dair yapmış olduğu proje çalışmalarından gurur duyduklarını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, okullarında aldıkları elektronik, yazılım ve fizik dersleri gibi teorik eğitimleri en güzel şekilde pratiğe dökmeye çalışıyor. Öğrencilerimizin bu tür projeler hazırlamaları ve bu projeleri hayata geçirmeleri bizim için son derece önemli. Öğrencimiz Serkan Demirgüç yangın söndürme ve lojistik amaçlı kullanılabilecek bir proje hazırladı. Projesini bizimle paylaştı. Geleceğe umutla bakan, düşünen, düşündüğünü hayata geçiren, hayallerini gerçekleştirmek adına proje üreten öğrencilerimize, elimizden geldiğince gerekli desteği sağlayacağız. Öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya