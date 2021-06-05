Adıyamanlı milli sporcu olimpiyat yolunda
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Adıyamanlı milli sporcu olimpiyat yolunda

Adıyamanlı milli sporcu olimpiyat yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adıyamanlı Atletizm Milli Sporcusu Kader Dost, Ukrayna'nın Sumy kentinde 6 Haziran tarihinde yapılacak olan Uluslararası Yürüyüş Yarışmasına katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

Adıyamanlı Atletizm Milli Sporcusu Kader Dost, Ukrayna'nın Sumy kentinde 6 Haziran tarihinde yapılacak olan Uluslararası Yürüyüş Yarışmasına katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

Atatürk Stadyumu'nda atletizm sporcularının antrenmanlarına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Hizmetleri Müdürü Zeynel Abidin Deneri, sporcularla tek tek sohbet ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atletizm sporuna 2010 yılında başlayan Kader Dost'un bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Sporcumuz Ukrayna'da istediğimiz puanı toplamayı başarırsa olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak. Bu yüzden ilimiz ve ülkemiz için çok önemli bir müsabakaya katılım sağlayacağız. Adıyaman, milli sporcu yetiştiren bir kent olarak tüm branşlarda önemli başarılara imza atmayı başarıyor. Bizler gençlerimizin daha büyük başarılar elde etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ederek tesislerimizden 24 saat yararlanmalarına imkan sağlıyoruz. Bu bağlamda sporcumuz Kader, başarılarımız için önemli örnek teşkil ediyor. Ben sporcumuzu ve antrenörümüzü gösterdikleri başarılardan dolayı kutluyor, Ukrayna'dan hak ettiğimiz başarıyla dönmeleri için çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyamanlı milli sporcu olimpiyat yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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