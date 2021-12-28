Meslek lisesi öğrencilerinden salgın döneminde 3,5 milyon liralık ciro

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kimya Teknolojisi bölümünde eğitim gören öğrenciler, el ve ortam dezenfektanı, kolonya, sıvı sabun ve çamaşır suyu gibi malzemeler üreterek, 2 yılda 3 milyon 488 bir liralık ciro yakaladı.

Okul müdürü Mehmet Küçük, AA muhabirine, öğrencilerin teorikte öğrendiklerini pratiğe dökebilmeleri için gerekli altyapıya sahip olduklarını ifade etti.

Altyapılarını daha da geliştirmek için son dönemlerde önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini anlatan Küçük, salgının ilk başlarında temizlik malzemelerinde yaşanan sorun ve yüksek maliyet nedeniyle harekete geçmeye karar verdiklerini vurguladı.

İki yıldan beri okul bünyesinde ortam dezenfektanı, kolonya, sıvı sabun ve çamaşır suyu gibi malzemeler ürettiklerini bildiren Küçük, "Geçen yıl 200 bin ton, 2021 yılında da 120 bin ton üretim yaptık. Bu ürünleri Kahramanmaraş, Mardin, Mersin gibi çevre illerimize de sattık. Ayrıca kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının da ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.

Üretimlerden ciddi gelirler elde edildiğini ve 3,5 milyon liralık ciroya ulaştıklarını aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"2020 yılındaki üretimden 1 milyon 843 bin lira ciro elde ettik. Bu yıl da 1 milyon 645 bin lira ciroya ulaştık. Tesisimizde yaklaşık 50 öğrencimizle 8 öğretmenimiz çalışıyor. Yeni yılda da 2 milyon liralık ciroya ulaşmayı hedefliyoruz."

Öğrencilere de katkı sağlanıyor

Okuldaki öğrencilerin eğitim sürecine destek vererek harçlıklarını da çıkarma imkanı bulduğunu belirten Küçük, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz okuyarak kendi paralarını kazanabiliyor. Burada çalışan öğrencilerimiz, bir asgari ücret tutarına kadar ücret alabiliyorlar. Özellikle yaz aylarında tam gün çalışan öğrencilerimizin bir kısmına asgari ücret düzeyinde ödeme yaptık. Tüm öğrencileri üretim sürecine katılmaya bekliyoruz."

Öğrenciler de öğretmenler de mutlu

Bölüm öğretmenlerinden Abuzer Çelik de pandemi sonrası hijyen ürünleri ürettiklerini ve bunları çevre illerle kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Yahya Dost ise okulda hem eğitim görüp hem de hijyen ürünlerini ürettikleri ve burada kazandığı ücretlerle ailelerine destek olduklarını kaydetti.