Adıyamanlı kovboyun "Vahşi Batı" merakı gelir kapısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyamanlı kovboyun "Vahşi Batı" merakı gelir kapısı oldu

Adıyamanlı kovboyun 'Vahşi Batı' merakı gelir kapısı oldu
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karagüveç köyünde yaşayan "kovboy" lakaplı 56 yaşındaki Cumali Ozan, kovboy kıyafetleri giyerek at sırtında geçirdiği zamanlarını gelir kapısı haline getirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karagüveç köyünde yaşayan "kovboy" lakaplı 56 yaşındaki Cumali Ozan, kovboy kıyafetleri giyerek at sırtında geçirdiği zamanlarını gelir kapısı haline getirdi.

Küçük yaşlarından itibaren kovboy filmlerini ilgiyle izleyen Ozan, zamanla film repliklerini günlük hayatta kullanmaya başladı. Konuşmasında kovboyların tonlamalarına yer veren, jest ve mimiklerini yapan Ozan, kıyafetini de tiplemesine uygun detaylarla süsledi.

Çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan ve beğeni toplamaya başlayan Ozan, kendisine çuvaldan Kızılderili kıyafeti hazırlayan arkadaşı Talip Şimşek ile ikili oldu. Videolarla sosyal medyadan gelir elde eden ikili, çeşitli etkinliklerde de sahne alarak geçimlerini sağlıyorlar.

Cumali Ozan, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren kovboylara olan merakıyla herkesin ilgisini çektiğini söyledi.

Kovboyların jest ve mimiklerini ilk zamanlar taklit etmeye çalıştığını ancak bunun artık günlük konuşmasının bir parçası haline geldiğini dile getiren Ozan, "Artık köyümün çevresinde hatta kentin büyük çoğunluğunda tanınıyorum. Beni görenler, 'Hoş geldin kovboy' diye sesleniyor, biliyorlar filmlerle uğraştığımı. Filmleri, senaryoları çok seviyorum. İlkokul mezunu olmama rağmen onların resim ve karikatürlerini çiziyorum." dedi.

Sabahın erken saatlerinde atına binerek bahçeye gidip çay demlediğini ve hayatını kovboylarınkine benzer hale getirmeye çalıştığını belirten Ozan, şöyle devam etti:

"Yakın arkadaşım Talip de bir süredir bana eşlik ediyor. Kendi tasarladığı Kızılderili kıyafetiyle benimle zaman geçiriyor. Birlikte videolar çekiyoruz. Bizi görenler önce garipsediler ama daha sonra alıştılar. Genelde kovboy kostümü giyiyorum ama özel günler olunca da normal kıyafetlerimi giyip hayatıma devam ediyorum."

Çuvaldan kıyafet yaptı

Kızılderili rolüyle Ozan'a eşlik eden Talip Şimşek ise keyifli zaman geçirdiklerini aktararak, "İnternette araştırma yaptım. Kostüm tasarladım, burada bakkalda çay satılan çuvalı alarak terzide kesip kendime kostüm, tavukların kanatlarının tüyünde de başlık yaptım. Bizleri izleyenlerin çok hoşuna gidiyor ve bizler de eğleniyoruz. İnşallah daha güzel işler yaparız." diye konuştu.

Köy halkı ismiyle değil lakabıyla tanıyor

Cumali Ozan'ın komşularından Mehmet Gürbüz ise Ozan'ı mahalledeki çoğu kişinin ismiyle tanımadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumali Ozan abimizi 'kovboy' olarak biliyoruz. Yıllardır kendisi bizlerin neşe kaynağı, bizleri güldürüyor ve eğlendiriyor. Yeri geliyor atına binerek kovboy taklitleri yaparak, köyleri, ilçeyi geziyor. Kendisini çok seviyor ve beğeniyoruz. Kovboyumuz, bizlerin neşe kaynağı, Allah yolunu açık etsin. Cumali amcamız kendisi de kalbi de güzel bir insan."

Köylülerden Mehmet Özbay da "Cumali Ozan'ı köyde herkes kovboy olarak tanıyor, sürekli ata biner ve kovboy taklitleri yapar. Önce çok şaşırmıştık ama şimdi alıştık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı
Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ezgi Mola Müge Anlı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyamanlı kovboyun "Vahşi Batı" merakı gelir kapısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 12:17:25. #1.13#

title