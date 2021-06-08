Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
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Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Demirören Haber Ajansı / Sercan Sakar - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da kadınlar, düzenlenen kurslarda su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor.

ADIYAMAN'da kadınlar, düzenlenen kurslarda su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor. Kadınlar, abajur, lamba ve süs eşyasına dönüştürdükleri su kabaklarını internetten satarak gelir elde ediyor.

Belediye ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında, Kadın ve Gençlik Merkezi'nde 'Su Kabağı İşlemeciliği Kursu' açıldı. Kursa katılan kadınlar, su kabağına şekiller vererek, elde ettikleri ürünleri internetten satışa çıkarıyor. Kadınlar, zamanlarını değerlendirirken öğrendikleri meslek sayesinde ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Kursta usta öğretici olarak görev yapan Derya Turgut, toplanan su kabaklarını kuruttuktan sonra matkapla delerek, ışıklandırdıklarını söyledi. Üzerine çeşitli şekiller yapıp, boyayarak, ortaya çıkardıkları lamba, abajur ve dekoratif ürünleri internet üzerinden sattıklarını anlatan Turgut, "Burada yaptığımız su kabaklarına internet üzerinden yoğun sipariş alıyoruz. Birçok yere kursiyerlerimizin yaptıkları ürünleri gönderdik. Meslek öğrenmenin yanı sıra kursiyerlerimiz satışı yapılan ürünlerden para kazanıyorlar. Ev hanımlarımız bu tür kurslara gelerek hayallerini gerçeğe dönüştürebilirler. Yaptıkları ürünler ile evlerine maddi olarak destekte bulunabilirler" dedi.

Kursa katılan kadınlardan 4 çocuk annesi Aysel Güneş de zaman geçirmek için arkadaşlarının tavsiyesiyle merkeze geldiğini belirterek, "Burada zaman geçirirken, ortaya güzel eserler çıkarıyoruz. Burada yaptığımız eserler ile para da kazanarak aile ekonomisine katkı sağladım. Kurs sonunda evde ve imkan olursa kuracağım bir işletmede öğrendiğim bu sanatı mesleğe dönüştürmek istiyorum. Kurs aynı zamanda terapi gibi geliyor" diye konuştu.


Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Adıyamanlı kadınlar, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sercan Sakar

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