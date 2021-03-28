Adıyamanlı kadınlar atık malzemeleri ev ve süs eşyasına dönüştürüyor

Adıyaman'da "Geri Dönüşüm Kursu"na katılan kadınlar, atık malzemeleri masa örtüsü, patik, bulaşık önlüğü, çanta gibi çeşitli eşyalara dönüştürüyor.

Adıyaman'da "Geri Dönüşüm Kursu"na katılan kadınlar, atık malzemeleri masa örtüsü, patik, bulaşık önlüğü, çanta gibi çeşitli eşyalara dönüştürüyor.

Kentte yaşları 45-55 arasında değişen ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 25 kadın, Halk Eğitim Merkezi ve Usta Öğreticiler Derneğinin Cumhuriyet Mahallesi'nde açtığı "Geri Dönüşüm Kursu"na katıldı.

Geçen hafta başlayan ve 40 saat eğitim alan kadınlar, bir yandan boş vakitlerini değerlendirirken diğer yandan da evlerinden getirdikleri atık malzemeleri çeşitli eşyalara dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Hüseyin Özdaş, AA muhabirine, el sanatları, el işi, tekstil, giyim gibi çeşitli kurslarının olduğunu, açtıkları Geri Dönüşüm Kursu'na 25 kadının katıldığını anlattı.

Kadın kursiyerlerin birçok atık malzemeyi değerlendirdiğini belirten Özdaş, "Kursu daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evde atık bulunan kumaş ve kıyafetleri geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyoruz." dedi.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Usta Öğretici Nuriye Çalgam, yaklaşık 8 yıldır Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evde kullanmadığımız büyük veya küçük gelen kıyafetleri değerlendiriyoruz. Kursiyerler ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Aynı zamanda kentteki ihtiyaç sahiplerine de fayda sağlıyoruz. Geri dönüşüme kazandırdığımız çanta, masa örtüsü, patik, bulaşık önlüğü gibi birçok ürün elde ediyoruz. Salgın nedeniyle evde oturmaktansa burada atık ürünleri değerlendirip ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyoruz."

Suriyeli Hatice Davut da ülkesindeki savaştan dolayı Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, kendilerine kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.

Kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu, burada büyük destek gördüğünü dile getiren Davut, yaptıkları eşyalarla ihtiyaç sahiplerini sevindirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz