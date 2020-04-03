Adıyamanlı iş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı Adıyamanlı iş adamı Nusret Özavcı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağış yaptı.

Adıyamanlı iş adamı Nusret Özavcı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden destek yağıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan kampanyaya Adıyamanlı iş adamı Nusret Özavcı da destek vererek 300 bin TL bağışladı. Banka şubesine giderek kampanya hesabına havale yapan iş adamına dekontunu Banka Müdürü Mehmet Yunus Selçuk verdi. Nusret Özavcı, "Biz iş adamları olarak 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasında devletimizin yanındayız. Bu zor günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya bizim de katkımız olsun istedik. Çorbada tuzumuz olması için bağışta bulunduk. Toplumumuzun tüm kesiminin bu kampanyaya katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA