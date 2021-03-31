Adıyamanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu serada domates ihracatına başladı
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Adıyamanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu serada domates ihracatına başladı

Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Ekonomi
Adıyamanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu serada domates ihracatına başladı

Adıyaman'da bir girişimci, devlet desteğiyle kurduğu topraksız serada yıllık 500 ton domates üreterek, Almanya, Rusya, Irak ve Ukrayna'ya domates ihraç ediyor.

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Adıyaman'da bir girişimci, devlet desteğiyle kurduğu topraksız serada yıllık 500 ton domates üreterek, Almanya, Rusya, Irak ve Ukrayna'ya domates ihraç ediyor.

Kahta ilçesinde küçük yaşlardan bu yana ailesiyle halde yaş meyve sebze satışı yapan girişimci İrfan Türker, memleketinde üretim yapmaya karar verdi.

Türker, 2014'te Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında önce 275 bin lira hibe desteği olarak 6 dekarlık sera kurdu. İşlerini büyüten Türker, 2015'te aynı hibe desteği kapsamında 15 dekar sera daha kurarak 1 milyon 80 bin lira hibe desteği alarak üretimini artırdı.

Topraksız tarım yapan Türker, yıllık 500 ton domates üreterek ihracat yapmaya başladı.

İrfan Türker, AA muhabirine, 7 yıl önce sektöre adım attığında hedefinin en iyisini yapmak olduğunu söyledi.

Bugün ilçenin en büyük serasına sahip olduğunu anlatan Türker, "Mühendislerimizin ve danışmanlarımızın kontrolünde en kaliteli ürünü elde etmek için çaba gösteriyoruz. Ürettiğimiz ürünleri önce kendi bölgemizde daha sonra ülkenin değişik yerlerinde piyasaya sunuyoruz. Şu an ise ürünlerimiz Almanya, Rusya, Irak, Ukrayna gibi ülkelere ihraç ediliyor. Kovid-19 süreci bizi de olumsuz etkiledi ancak buna rağmen asla durmadık ve yolumuza devam ettik."

Üretimini artırırken yeni istihdam alanları da oluşturduğunu dile getiren Türker, 13 kişiye istihdam sağladığını hasat döneminde bu sayının 20'yi bulduğunu kaydetti.

"Hem istihdam hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor"

Kahta Kaymakamı Abdil Koç ise istihdam sağlayan tesisleri gördükçe mutlu olduğunu belirterek, "Vatandaşımızın girişimci ruhu ve devletimizin desteğiyle muazzam bir tesis kuruldu. Bu gibi tesisler hem ilçede istihdam hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülküf Orak da ilçede 109 dekar sera alanında 2020 ton ürün elde edildiğini belirterek, "İlçe genelinde 16 serada üretilen ürünlerin yurt içi ve yurt dışına ihraç edilmesi bizleri sevindiriyor. 2021 yılında Kahta'da 7, Adıyaman genelinde ise toplamda 20 sera kurulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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