Adıyamanlı eskrim sporcuları madalyayla döndü
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Adıyamanlı eskrim sporcuları madalyayla döndü

Adıyamanlı eskrim sporcuları madalyayla döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara'da 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılan U/12-U/14 Epe /Flöre/Kılıç Açık Eskrim Turnuvasında Adıyamanlı eskrim sporcuları 1 gümüş, 2 bronz madalyayla geri döndü.

Ankara'da 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılan U/12-U/14 Epe/Flöre/Kılıç Açık Eskrim Turnuvasında Adıyamanlı eskrim sporcuları 1 gümüş, 2 bronz madalyayla geri döndü.

U/14 Bayan Flöre dalında İlayda Bengisu Güler ikinci olarak Gümüş, U/12 Bayan Flöre dalında Şevval Zeynep Gölcü beşinci olarak bronz, U/14 Erkek Kılıç dalında Yusuf Arda Kılınç sekizinci olarak bronz madalya kazandı. Turnuvadan madalyalarla dönen sporcular, sevinçlerini Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaştı. Sporcuları makamında ağırlayan Müdür Keleş, "İlimizin eskrim branşında ulusal turnuvalarda elde ettiği başarılar çok önemli. Bu başarılarımızı uluslararası arenaya taşıyarak ülkemizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki müsabakalarda başarıyla temsil etmek için sporcularımız büyük bir gayret göstererek harika sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil eden 21 bayan 27 erkek olmak üzere toplam 48 sporcumuzun hepsi milli olmayı başarmıştır. Bu başarıda emeği geçen il temsilcimiz ve antrenörlerimizi kutlarım. Ben eskrimde başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Sporcularımıza desteğimizin artarak devam edeceğini belirtmek isterim. Adıyaman eskrim sporunda gerçekten Türkiye genelinde çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bugün ilimizde en popüler branşlar arasında yerini alırken, yetiştirdiğimiz sporcuların başarılarına her gün bir yenisi daha eklenerek devam ediyor.

Sporcularımız olan İlayda Bengisu Güler'i, Şevval Zeynep Gölcü'yü ve Yusuf Arda Kılınç'ı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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