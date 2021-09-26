Adıyamanlı down sendromlular Gaziantep'i gezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyamanlı down sendromlular Gaziantep'i gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Adıyamanlı down sendromlular Gaziantep'i gezdi

Adıyaman'da yürütülen "Hayata Değer Katıyoruz" projesi kapsamında, down sendromlular ve aileleri, Gaziantep'in tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

GAZİANTEP (İHA) - Adıyaman'da yürütülen "Hayata Değer Katıyoruz" projesi kapsamında, down sendromlular ve aileleri, Gaziantep'in tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Adıyaman Down Sendromlular Derneği tarafından koordine edilen geziye, 20 down sendromlu birey, refakatçileri ile proje yöneticisi olan iki kişinin katılımıyla toplam 42 kişi katılım gösterdi. Proje kapsamında Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Gaziantep Atatürk Evi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaret edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı ve 'Hayata değer katıyoruz' projesi Koordinatörü Zeynel Abidin Şenlik, "Gaziantep gezisini 20 down sendromlu birey ve onların refakatçilerinin de katılımıyla gayet güzel ve neşeli bir ortamda tamamladık. Down sendromlu çocuklarımız Gaziantep'in doğal ve tarihi güzelliklerini görüp, hayvanat bahçesinde hoşça vakit geçirip Gaziantep'in farklı lezzetlerini tatma imkanı elde etti. Down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımı ve sosyalleşmesi açısından oldukça önemli olan bu projemizin desteklenmesinde Valimiz Mahmut Çuhadar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyamanlı down sendromlular Gaziantep'i gezdi

Adıyamanlı down sendromlular Gaziantep'i gezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Esra Erol Özge Özpirinçci
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adıyamanlı down sendromlular Gaziantep'i gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 17:17:27. #1.12#