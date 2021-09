Adıyamanlı down sendromlular Gaziantep'i gezdi

GAZİANTEP (İHA) - Adıyaman'da yürütülen "Hayata Değer Katıyoruz" projesi kapsamında, down sendromlular ve aileleri, Gaziantep'in tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Adıyaman Down Sendromlular Derneği tarafından koordine edilen geziye, 20 down sendromlu birey, refakatçileri ile proje yöneticisi olan iki kişinin katılımıyla toplam 42 kişi katılım gösterdi. Proje kapsamında Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Gaziantep Atatürk Evi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaret edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı ve 'Hayata değer katıyoruz' projesi Koordinatörü Zeynel Abidin Şenlik, "Gaziantep gezisini 20 down sendromlu birey ve onların refakatçilerinin de katılımıyla gayet güzel ve neşeli bir ortamda tamamladık. Down sendromlu çocuklarımız Gaziantep'in doğal ve tarihi güzelliklerini görüp, hayvanat bahçesinde hoşça vakit geçirip Gaziantep'in farklı lezzetlerini tatma imkanı elde etti. Down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımı ve sosyalleşmesi açısından oldukça önemli olan bu projemizin desteklenmesinde Valimiz Mahmut Çuhadar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN