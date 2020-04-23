Adıyamanlı çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı Adıyamanlı çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı Adıyaman Belediyesi, 23 Nisan'ı evinde kutlayacak olan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliği ayaklarına kadar götürdü.

Adıyamanlı çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

ADIYAMAN - Adıyaman Belediyesi, 23 Nisan'ı evinde kutlayacak olan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliği ayaklarına kadar götürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl resmi kutlamanın yapılamadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atan Adıyaman Belediyesi, çocukların ve yetişkinlerin 23 Nisan'ı evlerinden katılarak kutlayabilecekleri bir etkinlik düzenledi.

Şehrin kuzeyinde bulunan 416 dairelik Narlıkuyu sitelerinin olduğu alanda gerçekleştirdiği etkinlik için ses sistemi kurup, balkonları dolduran çocuklara ve yetişkinlere Türk bayrağı ile uçan balonlar dağıtan belediye görevlileri, çocuklara unutulmaz bir 23 Nisan etkinliği yaşattı.

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik için balkonlara çıkarak belediye aracından çalınan şarkılara eşlik eden çocukların sevincine ortak olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu özel günün tüm olumsuzluklara rağmen en güzel şekilde kutlanması amacıyla böyle bir organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Kılınç, "Gözleri parıl parıl parıldayan bu çocuklarımız geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur. Hepsinin gözlerinden öpüp, bayramlarını kutluyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'ncü yılı. Aynı zamanda dünya çocuklarına armağan edilen tek bayramında 100'ncü yılıdır. Biliyorum, tüm çocuklarımız çok üzgün, dışarıya çıkamadıkları için canları çok sıkıldı. Ama biraz daha sabretsinler inşallah az kaldı. Ülkemiz korona virüsle mücadelede dünyaya örnek olacak işlere imza atıyor. Ama bu yetmez. Ülkemizin daha birçok alanda dünyaya örnek olabilmesi için çocuklarımız kendilerini daha da geliştirmeliler. Tüm çocuklarımızdan sokağa çıkmanın yasak olduğu bu dönemde bol bol kitap okumalarını istiyorum. Bu vesileyle, başta bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Çocuklardan Zeynep Tuncer ise, "Okullar kapalı olduğu için 23 Nisan'ı okulda kutlayamadık diye çok üzgünüz. Saat 9'da balkonda istiklal marşını okuyacağız. Bugün 100. Yılımızı kutluyoruz çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Yakup Tuncer ise, "Sınıf öğretmeniyim, çocuklarımızla okullarda kutlamak vardı ama malum virüsten dolayı gerçekleştiremedik. Çocuklarımız istiklal marşını okuyarak evlerde resimler yaparak meclisimizin 100. Yılına katılacaklar" diye konuştu.

Kaynak: İHA