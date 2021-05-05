Adıyamanlı çiftçi atıl malzemelerden kendi imkanlarıyla çapa makinesi yaptı
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Adıyamanlı çiftçi atıl malzemelerden kendi imkanlarıyla çapa makinesi yaptı

Adıyamanlı çiftçi atıl malzemelerden kendi imkanlarıyla çapa makinesi yaptı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki çiftçi Kutbettin Yıldırım, atıl malzemeleri değerlendirerek kendi imkanlarıyla yaptığı çapa makinesini tarlasında kullanıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki çiftçi Kutbettin Yıldırım, atıl malzemeleri değerlendirerek kendi imkanlarıyla yaptığı çapa makinesini tarlasında kullanıyor.

Tuğlu köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Yıldırım, boş zamanlarını ise atölyesinde geçiriyor.

Toplam 300 dönüm zeytin ve badem bahçesi bulunan Yıldırım, ihtiyaç duyduğu bazı tarım aletlerini kendi yapıyor.

Yıldırım, son olarak yıllar önce aldığı çim biçme makinesinin de aralarında olduğu atıl malzemeleri bir araya getirerek dört tekerli, sürücü koltuğu bulunan çapa makinesi yaptı.

Yıldırım, gazetecilere, küçük yaşlardan itibaren tamire meraklı olduğunu söyledi.

İlçe merkezine uzak bir köyde yaşadıkları için kendi imkanlarıyla çözümler bulmayı tercih ettiğini anlatan Yıldırım, "Bazen bizim makinelerimiz bozulduğunda ilçeye götürürdük. Tamir edilip gelmesi günler sürerdi. Ben her zaman 'Neden bazı tamirleri biz yapmıyoruz' diye soru sorardım büyüklerimize." dedi.

Yıldırım, bu merakı sayesinde kendi imkanlarıyla tarım aletleri yaptığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Kahta'da bir kişide atıl durumda olan İtalya malı bir çim biçme makinesinin olduğunu öğrendim. Onu alıp günlerce çabadan sonra çalışır duruma getirdim, daha sonra mercimek biçmek için aparatlar takarak onunla mercimek biçtim."

Daha sonra bu aleti çeşitli atıl malzemelerle geliştirerek çapa makinesi haline getirdiğini aktaran Yıldırım, "Atölyemde günlerce çalıştım ve o makine artık ağaç dipleri çapalama makinesi oldu." diye konuştu.

Yıldırım, eğer gayret edilirse başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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