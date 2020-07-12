Adıyamanlı 15 Temmuz gazisi Ünlü: "40 yıl da geçse bu hainlik unutulmaz"
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Adıyamanlı 15 Temmuz gazisi Ünlü: "40 yıl da geçse bu hainlik unutulmaz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu sol el parmağı kopan ve ayağına şarapnel isabet eden Ömer Ünlü, 4 yıl değil 40 yıl da geçse bu hainliğin unutulmayacağını söyledi.

12.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:32

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu sol el parmağı kopan ve ayağına şarapnel isabet eden Ömer Ünlü, 4 yıl değil 40 yıl da geçse bu hainliğin unutulmayacağını söyledi.

Adıyaman'da yaşayan Ömer Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yaşadıklarının bir an olsun aklından çıkmadığını ifade etti.

O akşam teröristler tarafından hain bir pusu kurulduğunu ancak hiçbir karşılık beklemeden sokağa çıktığını belirten Ünlü, şunları dile getirdi:

"Sadece bugün değil 100 yıl da geçse biz yine sokağa çıkarız. Türk milleti ile kimse baş edemez. 15 Temmuz hain girişiminin 4. yılı, 4 yıl değil 40 yıl da geçse bu hainlik unutulmaz. Hain girişimin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen bazı kesimler tarafından halen sosyal medya üzerinden şehit yakınları ve gazilere yönelik hakaretler var. Halen FETÖ hainleri piyasada var. Bizler de daha ölmedik. 15 Temmuz'da yaşananları unutmadık."

"Hainler ne yaparlarsa yapsın bu ülkeyi bölemezler"

O gece tanık olduklarını hiç unutamadığını ifade eden Ünlü, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi askerin içindeki hainler bize silah sıkıyor. Polis ve asker çatışıyor. Gencecik insanlar öldü. Darbe girişimine karşı çıkan birçok insan sakat kaldı. Ben olayları görüp şahit oldum. O gece yanımda hiç tanımadığım biri başından vurularak yanı başımda öldü. O gece herkes birlik ve beraberlik içerisindeydi. O günü unutamıyorum."

Geceleri başını yastığa koyduğunda yaşanılanların gözünün önünden gitmediğini söyleyen Ünlü, 'Vatan hainleri o geceyi kesinlikle unutmasın. Bu ülkede bizim gibi insanlar bitmez. Hainler ne yaparlarsa yapsın bu ülkeyi bölemezler." diye konuştu.

Adıyamanlı 15 Temmuz gazisi Ünlü: '40 yıl da geçse bu hainlik unutulmaz'

Kaynak: AA

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