ADIYAMAN Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu
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ADIYAMAN Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu

Yolda yürürken tabancayla ayağından vurulduADIYAMAN'da yolda yürüyen Ahmet Eren, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

01.09.2020 23:08 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:13

Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu

ADIYAMAN'da yolda yürüyen Ahmet Eren, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Ayağından yaralanan Eren hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İşyerini kapattıktan sonra evine giden Ahmet Eren'e, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş ederek kaçtı. Yere yığılan Eren'i görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADIYAMAN Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu

Kaynak: DHA

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