ADIYAMAN YILANLAR 15 GÜN DAHA GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK ADIYAMAN Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, son zamanlarda sıkça görülen yılanların 15 gün sonra daha az görüleceğini söyledi.

ADIYAMAN Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, son zamanlarda sıkça görülen yılanların 15 gün sonra daha az görüleceğini söyledi. Yılanların kış uykusundan yeni uyanıp güneşlendiğini belirten Yıldız, sıcakların ilerleyen günlerde artmasıyla serin alanlara yönelerek görülmelerinin azalacağını dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kentlerde son günlerde çok fazla yılan görülmeye başlandı. Vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açan yılanların mevsimsel olarak görülmesinin ise normal olduğu kaydedildi. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, Türkiye'de 55 türü bulunan ve kış uykusundan uyanan yılanların şu anda güneşlendiğini ifade etti.

'ŞU AN AKTİF DURUMDALAR'

Yılanların kış uykusundan uyandıktan sonra mayıs ve haziran aylarında güneşlenerek arazide hareket etmeleri nedeniyle görüldüğünü ve bunun sıradışı bir durum olmadığını anlatan Yıldız, "Yılanların güneşlenme dönemi. Kış uykusundan yeni uyandılar ve şu anda aktif durumdalar. Sıcakların artmasıyla yılanlar daha az görülürler. Sıcaklıkların yüksek olduğu zamanlarda serin olarak buldukları çalılıklar, kayalıklar ve toprak altında serin ortamda bulunmayı tercih ederler. 15 gün sonra Haziran ayı sonuna doğru yılanlar daha az görülecektir" diye konuştu.

'AĞUSTOS'TA ERKEN SAATLERDE VE GÜNEŞ BATARKEN GÖRÜLEBİLİRLER'

Yılanların Ağustos ayından kış uykusuna geçiş yapacakları Kasım ayına kadar arazide az da olsa görülebileceğine de dikkat çeken Yıldız, "Yılanları Ağustos'tan itibaren sabah erken saatlerde veya güneş batımına yakın saatlerde görebileceğiz. Diğer zamanlarda sıcak havada yılan serin yerlere kaçacaktır. Bu kaçışlarını da hızlı yapacakları için görülmeleri daha az olacaktır" dedi.

Yıldız, çiftçinin dostu olan ve ekolojik sistem içerisinde arazide bulunan zararlılar ile beslenen yılanların, kendisine dokunulmadığı sürece insanlara zarar vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA