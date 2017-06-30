Adıyaman Yangında Ağaçlar Zarar Gördü, Başaklar Yandı

Yangında ağaçlar zarar gördü, başaklar yandı



ADIYAMAN'da buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ve çiftçilerin müdahelesiyle söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı bazı ağaçlar zarar gördü, hasadı yapılmayan buğday başakları yandı.



Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresindeki buğday ekili tarlada bulunan anız, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, kısa süreda büyüyerek tüm tarlayı sardı. Çiftçiler, ihbarla gelen itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahale etti. Bazı ağaçlara da sıçraya yangın, müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar zarar gördü, hasadı yapılmayan buğday yandı.