ADIYAMAN Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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ADIYAMAN Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunduADIYAMAN'da, yalnız yaşayan Yasemin Yılmaz (41), yakınları tarafından evde ölü bulundu.

ADIYAMAN Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
27.04.2020 23:31 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:32

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ADIYAMAN'da, yalnız yaşayan Yasemin Yılmaz (41), yakınları tarafından evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan Yasemin Yılmaz'dan yakınları haber alamadı. Telefonlara cevap vermemesi üzerine endişelenen yakınları Yılmaz'ın evine geldi. Yılmaz'ın zile de cevap vermemesi üzerine yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Odada Yasemin Yıldız'ı hareketsiz yatarken gören yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

ADIYAMAN Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kaynak: DHA

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