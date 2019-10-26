Adıyaman yalçın öğretmenlik meslek kanunu çıkarttırılmalı

26.10.2019 16:32

Adıyaman'a 9'uncu Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'na katılmak üzere gelen Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Öğretmenlik meslek kanunu hiç gecikmeksizin bir an önce toparlanarak 24 Kasım öğretmenler günü öncesi meclise sevk edilmeli ve öğretmenlik meslek kanunu çıkarttırılmalı hepimizin canın sıkan canını yakan olaylar oluyor dedi.

Bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 9'uncu Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'na Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Malatya temsilcileri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Toplantıda konuşan Ali Yalçın, Bizim öğretmenler olarak her geçen gün tahammülsüzlüğümüz artıyor. Öğretmenlik meslek kanunu hiç gecikmeksizin bir an önce toparlanarak 24 Kasım öğretmenler günü öncesi meclise sevk edilmeli ve öğretmenlik meslek kanunu çıkarttırılmalı hepimizin canın sıkan canını yakan olaylar oluyor dedi.

'ŞİDDETİ ÖNLEYEN BİR YASAL DÜZENLEME ŞART'

Eğitimcilere karşı işlenen şiddet suçlarını önleyen bir yasal düzenlemenin şart olduğunu ve buna ilişkin bir yol haritasını önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü

Öğretmene şiddet olağanlaşıyor yapanın yanına kar kaldığı bir saçmalık her gün farklı bir yerde kendini tekrar gösteriyor. İki gün önce Diyarbakır'da yansıyan görüntü,hakikaten akılara durgunluk veriyor. Bunun bir daha yapılmaması ve tekrar etmemesi, tekrar ederse buna cesaret edenin bedeli misli ile ödemesi gerekirse kamu hizmetlerinden faydalanamaması yada kısıtlı faydalanması dahil her türlü kısıtlamanın yapıldığı şiddeti önleyen bir yasal düzenleme şart. Buna ilişkin bir yol haritasını önümüzdeki süreçte bütün kamuoyu ile paylaşacağız. Bu olmasa olmazıdır bunu mutlaka ama mutlaka başarmak zorundayız. Aklı esenin, kafası bozulanın, evde kafası atanın, gelip stresini çıkaracağını yer okulda eğitim çalışanı değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nı bu konuda kınama mesajları yayınlamak değil, sorumluluk almaya devam ediyorum.

Yapılan açıklamaların ardından Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, tarafından Yalçın'a Adıyaman yöresel halısı hediye edildi.

Kaynak: DHA