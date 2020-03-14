ADIYAMAN Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü
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Besni, Güncel

ADIYAMAN Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü

Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktüADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle, organize sanayi sitesinde iki işyerinin istinat duvarı çöktü.

14.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:19
ADIYAMAN Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü

Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle, organize sanayi sitesinde iki işyerinin istinat duvarı çöktü.

Olay, sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Sitesi'nde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, iki işyerinin istinat duvarı çöktü. Meydana gelen olayda can ve mal kaybı olmazken, yola devrilen taşları vatandaşlar kendi imkanlarıyla kaldırdı.

ADIYAMAN Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü

Kaynak: DHA

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ADIYAMAN Yağmur nedeniyle 2 iş yerinin istinat duvarı çöktü

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