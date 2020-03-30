Adıyaman ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri Adıyaman ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, cep telefonu üzerinden verdiği görüntülü mesajda, evde kalınması gerektiğini söyledi.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Pekmez, "Kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz, Adıyaman ve ülkemizin sağlığı için lütfen evde kalınız." dedi.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kararların ilki, belediyeye ait şehir içi otobüslerindeki oturma düzeni oldu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, şehir içi otobüslerde seyrek oturma düzenine geçerek kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak olan Adıyaman Belediyesi tarafından otobüslere, yolcular için de dezenfektan koyduruldu.

Bir başka kararı da gece otobüsleri için alan yetkililer, 23.00 ila 06.00 saatleri arasında

hizmet veren gece seferlerini de koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırdı.

Adıyaman

Eczacılar Odasından alınacak kimlik kartlarıyla tüm eczane çalışanlarının şehir içi

otobüslerden ücretsiz yararlanacağı belirtildi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda hijyen ve sosyal mesafe kuralı, marketlerde de hijyen ve fiyat denetimi yaptı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Kovid-19'e karşı mücadelenin ancak iş birliğiyle başarılı sonuç verebileceğini belirtti.

Peltek, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları virüsle mücadele sürecinde birbirine maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti.

Salgına karşı hükümetin ve yerel yönetimlerin aldığı önlemlerle en kısa zamanda en az kayıpla atlatılacağına inandığını vurgulayan Peltek, "Koronavirüs ile mücadele sürecinde insanlığın yararına hizmet etmek için çalışanlara teşekkür ediyorum. Bugünlerde sağlığımız için fedakarlık yapan doktor, hemşire başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, ekmek başta olmak üzere gıda üreticileri, sağlık ve temizlik malzemesi üreticileri, belediye temizlik görevlileri, perakende sektörü çalışanları, personellerimiz ve adını burada sayamadığım sahadaki herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA