Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
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Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

25.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:03
Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

Adıyaman'da kar nedeniyle 38 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman'da kar nedeniyle 38 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerine bağlı 14 köy ve 24 mezranın yolunun kapandığı bildirildi.

Açıklamada, 40 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Malatya'nın yüksek kesimleriyle Doğanşehir ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Gece başlayan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kent merkezinin yüksek kesimleri ile Beydağları beyaza büründü.

Doğanşehir ilçesinde de kar yağışının etkisiyle evlerin çatıları ve araçların üstü karla kaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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