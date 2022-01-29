Adıyaman ve Kilis'te yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar beslendi

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Adıyaman ve Kilis'te, kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem ve mama bırakıldı.

Adıyaman'da Etibakır Maden İşletmesi çalışanları olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 1 ton kurutulmuş yonca bıraktı.

Dağ keçilerinin yem bulmakta güçlük çektiğini gören işletme yetkilileri, 1 ton yoncayı dağ keçilerinin bulunduğu alana bıraktı.

Dağ keçileri de kurutulmuş yoncalarla beslenirken işçiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kilis'te ise polis ekipleri, hava sıcaklığının düşmesinin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları mamaları kentin birçok noktasında sokak hayvanlarına verdi.

Polisler, bazı köpekleri de elleriyle besledi.