Adıyaman ve Kilis'te "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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Adıyaman ve Kilis'te "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

11.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:34
Adıyaman ve Kilis'te

Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, bu kapsama dahil olmayan Adıyaman'da cadde ve sokakların büyük oranda boş olduğu görüldü.

Yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre çok daha az olduğu kentte bazı iş yerlerinin de bugün kapalı olduğu gözlendi.

Kilis

Kilis'te de "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Polis ve jandarma ekiplerince kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürürken vatandaşların evde kalmaları için uyarı anonsları yapıldı.

Kaynak: AA

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