Adıyaman ve Gaziantep'te sis etkili oldu
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Adıyaman ve Gaziantep'te sis etkili oldu

18.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:02
Adıyaman ve Gaziantep'te sis etkili oldu

Adıyaman'ın Kahta ve Gaziantep'in Araban ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın Kahta ve Gaziantep'in Araban ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Kahta-Adıyaman, Kahta-Siverek kara yolunda görüş mesafesi düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları araç takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Gaziantep

Gaziantep'in Araban ilçesinde de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte sis lambalarını yakarak ilerleyebildi.

Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Karadağ, Araban-Besni kara yolunun Ergen geçitleri ile Fıstıklıdağ ve Fakılı grup yollarında da trafik sis nedeniyle aksadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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