Adıyaman Valisi uygulama noktalarındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yol kontrol ve uygulama noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yol kontrol ve uygulama noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu üzerinde bulunan Akpınar köyü yol kontrol ve uygulama noktası ile

Gölbaşı-Adıyaman kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Pekmez, polis ekiplerince alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de hazır

bulunduğu denetimlerde Pekmez, kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve

polis ekiplerinin bayramını kutladı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Pekmez, bayramda görev yapan polis ve jandarma ekiplerine tatlı ikramında bulunurken, güvenlik güçleri de Vali Pekmez'e kolonya ve şeker ikram etti.

Güvenlik güçlerinin görevlerini büyük bir

hassasiyet ve titizlikle yürüttüğünü belirten Pekmez, yaşanan sürecin sağlıklı

bir şekilde yönetilebilmesi için il genelinde çalışma ve denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla

ülkenin her bir noktasında fedakarca ve sabırla görev yapan tüm güvenlik güçlerine ve

sağlık personeline teşekkür eden Pekmez, hem kendilerine hem de ailelerine hayırlı bayramlar diledi.

Pekmez daha sonra Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü Ergüder ve İl Jandarma

Komutanı Atasoy ile şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde, Vali Pekmez ve beraberindeki

heyet, şehitler için dua etti.

Kaynak: AA