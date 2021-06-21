Adıyaman Valisi Sn. Mahmut Çuhadar Babalar Günü'nü Kutladı
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Adıyaman Valisi Sn. Mahmut Çuhadar Babalar Günü'nü Kutladı

Adıyaman Valisi Sn. Mahmut Çuhadar Babalar Günü'nü Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Sn. Valimiz, Babalar Günü dolayısıyla kahraman şehitlerimizin kıymetli babalarını ziyaret ettiBinbir emekle yetiştirdikleri ciğerparelerini aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babalarımız başta olmak üzere, tüm babaların Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyoruz.

Sn. Valimiz, Babalar Günü dolayısıyla kahraman şehitlerimizin kıymetli babalarını ziyaret etti

Binbir emekle yetiştirdikleri ciğerparelerini aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babalarımız başta olmak üzere, tüm babaların Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyoruz. pic. twitter. com/Ln5K9iStWC

Adıyaman Valiliği (@adiyamangovtr) June 20, 2021 Sn. Valimiz, Babalar Günü dolayısıyla kahraman şehitlerimizin kıymetli babalarını ziyaret etti

Binbir emekle yetiştirdikleri ciğerparelerini aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babalarımız başta olmak üzere, tüm babaların Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyoruz. pic. twitter. com/Flb4RUKRLF

— Adıyaman Valiliği (@adiyamangovtr) June 20, 2021 Sn. Valimiz, Babalar Günü dolayısıyla kahraman şehitlerimizin kıymetli babalarını ziyaret etti

Binbir emekle yetiştirdikleri ciğerparelerini aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babalarımız başta olmak üzere, tüm babaların Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyoruz. pic. twitter. com/wwDVf8e5Ql

— Adıyaman Valiliği (@adiyamangovtr) June 20, 2021

Kaynak: Habermetre

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