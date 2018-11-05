Adıyaman Valisi Pekmez, Göreve Başladı

Adıyaman Valiliğine atanan Aykut Pekmez, görevine başladı.

Adıyaman Valiliğine atanan Pekmez, Adıyaman'da görev yapacak olmanın büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

Adıyaman'daki görevi süresince kentin başta yatırım potansiyeli olmak üzere sahip olduğu tüm zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmek, halkın refah, huzur, mutluluk ve güvenliğini pekiştirmek olacağını ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Bu hedeflere ulaşmak için mesai arkadaşlarımla birlikte, üstün görev anlayışı içinde en doğru, akılcı, etkin ve verimli bir şekilde, mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etme azmi ve gayreti içinde olacağımızın bilinmesini isterim. Adıyaman'ın her yönden daha kalkınmış, gelişmiş, refah düzeyi yüksek ve insanların esenlik içerisinde yaşamak isteyeceği bir şehir haline gelebilmesi hedefi için tüm mesai arkadaşlarımla idealist bir ekip ruhu, el ve gönül birliği ile hizmet etmeye devam edeceğiz."

Vali Pekmez, bugüne kadar Adıyaman'a hizmet eden bütün valilere ve bu ulvi görevi devraldığı Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.