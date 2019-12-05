Adıyaman Valisi Pekmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Adıyaman Valisi Pekmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:32
Adıyaman Valisi Pekmez, AA'nın

Valisi Aykut Pekmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Pekmez, kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" karesini seçti.


Pekmez, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' 'de gülüyor", sporda da 'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Pekmez, şöyle konuştu:

"AA, hem vatandaş hem de dünyaya en doğru, en hızlı şekilde haber ulaştırması dolayısıyla bizim de önemsediğimiz bir ajans. Fotoğrafları incelediğimizde gerçekten olayları ne kadar hızlı ulaştırdığını ve objektif olarak dünyaya yansıttığını gördük. Biz de üç kategorideki oylarımızı kullandık. Sonuçları hep beraber bekleyeceğiz."

Kaynak: AA
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