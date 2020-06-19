Adıyaman Valisi olarak atanan Mahmut Çuhadar, göreve başladı Adıyaman Valisi olarak atanan Mahmut Çuhadar, göreve başladıValiler kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği'nden Adıyaman'a atanan Mahmut Çuhadar bugün kente gelerek göreve başladı.

Adıyaman Valisi olarak atanan Mahmut Çuhadar, göreve başladı

Valiler kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği'nden Adıyaman'a atanan Mahmut Çuhadar bugün kente gelerek göreve başladı. Hava yolu ile Adıyaman'a gelen Mahmut Çuhadar'ı Adıyaman Hükümet Konağı bahçesinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kurum amirleri karşıladı. Adıyaman için gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışacağını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, "10 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Türkiye'mizin güzide şehirlerinden birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kentimiz, Adıyaman'a vali olarak atanmış bulmuyorum. Bunun sevincini, kıvancını ve gururunu yaşıyorum. Öncelikle bu görevi bize tercih eden, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ya teşekkürü huzurunuzda borç bilirim. Bu teveccühe karşılık bizim de yapacağımız, halka hizmette sınırsız davranmak, çok çalışmak, birinci önceliğimiz olacak. Birçok arkadaşımız, birçok Adıyamanlı hemşehrimiz tarafından arandık, sorulduk hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adıyaman'a gelmeden Adıyaman ile ilgili çok olumlu intibalar edindik. Ayrıca burada huzurunuzda sosyal medyadan kutlama mesajları paylaşıp onlara dönemediğim hemşerilerimizden af diliyorum. İleriki günlerde hepsi ile görüşeceğiz inşallah. Nasıl bir vali olacağız, görev süresince ulaşılamayan bir vali olmayacağız İnşallah, bunun sözünü veriyoruz. Öncelikle, halkla birlikte karar alma süreçlerinde halkımızla istişare ve bilgilendirmeler yaparak kesintisiz bir şekilde icraatlarını da devam edeceğiz inşallah. Önceliklerimiz neler olacak, önceliklerimizden birincisi Adıyaman ismini her zaman her yerde duyurmak" dedi.

Kaynak: DHA