Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar vatandaşlara gecikmeden aşılarını olmaları tavsiyesinde bulundu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara gecikmeden aşılarını olmalarını tavsiye etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara gecikmeden aşılarını olmalarını tavsiye etti.

Vali Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Kovid-19 vaka sayılarının yine yükseliş trendine girdiğini aktaran Çuhadar, "Yapmamız gereken, kalabalık, kapalı ortamlara girmemek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymaktır. Virüse karşı en büyük silahımız aşıdır. Sırası gelenler uydurma haberlere kulak tıkayarak gecikmeden aşı olmalı. Mücadelede birlikte hareket eder, tıbbi gerekliliklere uyarsak sonuç hem ilimiz hem ailelerimiz için sağlıklı günlere kavuşmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül