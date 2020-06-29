Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tütüncüler ile bir araya geldi
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tütüncüler ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tütüncüler ile bir araya geldiADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar tütüncüler pazarı esnafı ile bir araya gelerek tütün yasakları hakkında satıcılara bilgiler verdi.

29.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:17

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tütüncüler ile bir araya geldi

ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar tütüncüler pazarı esnafı ile bir araya gelerek tütün yasakları hakkında satıcılara bilgiler verdi.

Resmi gazetede bugün yayınlanan değişiklikle beraber 1 Temmuz'dan itibaren ticari amaçla makaron veya yaprak sigarı kağıdının doldurulmuş şekilde satışına yasak getirildi. Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı. Bunun üzerine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Adıyaman İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy'la birlikte oturakçılar pazarı içerisinde bulunan tütün satıcıları ile bir araya geldi.

Burada esnafla konuşan Vali Çuhadar, Devlet olarak daha çok neler yapabiliriz, siz esnaf olarak rahat edesiniz, tütün üreticisi de daha çok para kazanıp, evine para getirebilsin. Bizim derdimiz bu. Sakın ola ki kimse, sizin ekmeğinizle suyunuzla, aşınızla oynadığımız yönünde size verilen algıya inanmayın. Devlet, vatandaşının ekmeğiyle, aşıyla, suyuyla oynamaz ve bunu eksiltmez. Asla ve asla ancak bunu söyleyenler, iyi niyetli olmayan, dürüst olmayan insanlardır. Böyle bir provokasyon varsa sizlerden ricam halk olarak bize iletmeniz. Bunların da gereğini yaparız ama bilin ki tekrar tekrar söylüyorum bilin ki; biz sizin ekmeğinizin, aşınızın daha çok nasıl yükselir, daha iyi nasıl kazanırsınız, çocuklarınızı daha iyi nasıl okutursunuz, evinize daha iyii daha çok nasıl kazanç götürürsünüz derdindeyiz. Dün arkadaşlar konuları ilettiler bize, biz burada zaten esnafımıza gerekli hoşgörüyü gösteriyoruz. Her hangi sıkıntımız yok tütün ticaretinde bundan sonrada olmayacak Allah'ın izniyle. Yeni yasa zaten bir sene uzatıldı. Kooperatifleşme süreci başlayacak. İnşallah onları tamamlayacağız, burada ki tütün ticaretinde her hangi bir zarar olmayacak arkadaşlar, yok böyle bir şey. Devletin, vergi kaybı var bu makaron sarma ile ilgili onun ile ilgili de bir takım tedbirler alındıö dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar tütüncüler ile bir araya geldi

Kaynak: DHA

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