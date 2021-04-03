Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uyarıda bulundu
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uyarıda bulundu

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uyarıda bulundu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, rahat bir yaz sezonu için özellikle nisan ayında kurallara, tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nda sevdiklerimizle birlikte olabilmemiz bizlerin elinde" ifadesini kullandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, rahat bir yaz sezonu için özellikle nisan ayında kurallara, tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nda sevdiklerimizle birlikte olabilmemiz bizlerin elinde" ifadesini kullandı.

Çuhadar, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çuhadar, sokağa çıkma kısıtlamasının koronavirüsün yayılmasına engel olabilecek en önemli tedbir olduğunu bildirdi.

Çuhadar mesajında, "Cumartesi, pazar ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları virüsün yayılmasına engel olabilecek önemli bir tedbirdir. Siz değerli hemşehrilerimden beklentimiz, bu kısıtlamalara uymamız ve kamu sağlığını koruma yönünde alınan bu tedbirlerin azami sonuçlar vermesine yardımcı olmanızdır. Rahat bir yaz sezonu geçirebilmemiz özellikle nisan ayında kurallara tedbirlere sıkı sıkıya uyumamızla sağlanabilecektir. Ramazan Bayramı'nda sevdiklerimizle birlikte olabilmemiz bizlerin elinde. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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