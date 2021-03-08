Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin uyarıda bulundu Açıklaması
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin uyarıda bulundu Açıklaması

08.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:33
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin uyarıda bulundu Açıklaması

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Unutmayın hepimiz kendi öz denetimimizi de yaparak bu işi başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Unutmayın hepimiz kendi öz denetimimizi de yaparak bu işi başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi.

Çuhadar, mesajında, "Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetim ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Unutmayın hepimiz kendi öz denetimimizi de yaparak bu işi başaracağız. Adıyaman'a Fırat'ın mavi rengi çok yaraşacak. Yaşamımızın her alanında kurallara uyuyoruz. Birbirimizi sevgiyle kucaklayacağımız sağlıklı günlerde buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçen hafta açıklanan, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli (kırmızı) tek kent olarak Adıyaman bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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