Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kentte artan Kovid-19 vakalarına ilişkin uyarıda bulundu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını belirterek, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

Vali Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemlerde önemli ölçüde kontrol altına alınan günlük Kovid-19 vaka sayısının ne yazık ki son bir haftadır yine yükseliş trendine girdiğini bildirdi.

Çuhadar, mesajında, "Sizlerden talebimiz, kurallara titizlikle uymanız ve özellikle hafta sonu kısıtlamalarında gerekmedikçe evlerinizden ayrılmamanızdır. Kendimizi, ailemizi ve sevdiklerimizi korumak, virüsün yayılmasını önlemek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül