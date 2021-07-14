Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı 2021
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı 2021

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Mesajı 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Ülkemizin bekasını hedef alarak, Devletimizin bölünmez bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğini parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin beşinci yılını hep birlikte idrak etmekteyiz.

Ülkemizin bekasını hedef alarak, Devletimizin bölünmez bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğini parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin beşinci yılını hep birlikte idrak etmekteyiz.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz işgal girişimi sırasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiş ve ihanet girişimini şanlı bir direnişle bertaraf etmiştir.

15 Temmuz, aynı zamanda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, bundan böyle hiçbir gücün, milletin iradesini rehin veya teslim alamayacağının, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapılamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür.

15 Temmuz gecesinin o zifiri karanlığında kahraman milletimizin kurtardığı sadece aziz vatanı değil, aynı zamanda şeref, haysiyet ve izzetleri olmuştur. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim bir daha 15 Temmuz gibi bir badireyi aziz milletimize yaşatmasın. Bundan sonra bize düşen görev birbirimize daha çok kenetlenmek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine taşımaktır.

15 Temmuz'da sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında 15 Temmuz gecesinden itibaren darbeye karşı durup 27 gece sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Adıyamanlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de Allah'tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum.

Kaynak: Habermetre

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı 2021 - Haberler
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