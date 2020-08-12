Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesini ziyaret etti Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar, beraberinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir ile Gölbaşı ilçesine gitti.

Çuhadar ve beraberindeki heyeti Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Kaymakam Köksal'dan makamında brifing alan Çuhadar, daha sonra kurum amirleri ile toplantı yaptı.

Toplantı sonrası Çuhadar, Gölbaşı Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı İskender Yıldırım'dan bilgi aldı.

Ziyaret sonrası Çuhadar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölbaşı Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Buradaki ziyaret ve incelemelerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çuhadar, emniyet ve jandarmanın ilçede halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Çuhadar, ziyaret programı kapsamında, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Gölbaşı Devlet Hastanesine geçerek, burada yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çuhadar, Gölbaşı ilçe ziyaretinin son bölümünde göl kıyısını ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynak: AA