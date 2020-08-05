Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte yeni tip koronavirüs (kovid-19) vaka sayısında hızlı bir artışın söz konusu olduğunu bildirerek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
05.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:49

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte yeni tip koronavirüs (kovid-19) vaka sayısında hızlı bir artışın söz konusu olduğunu bildirerek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adıyaman'da vaka sayılarında artış olduğuna dikkati çekti.

Kurallara uyulması çağrısında bulunan Çuhadar, şöyle devam etti:

"İlimizde alınan bütün tedbirlere rağmen ne yazık ki Kovid-19 vaka sayısında hızlı bir artış seyri söz konusudur. Sizlerden istirhamımız maske, mesafe, ve hijyen kurallarına titizlikle uymanızdır. Artık maskenizi gözlüğünüz, cüzdanınız, mendiliniz hatta bir giyim eşyanız gibi görüp benimsemeniz gerekiyor. Maskenizi toplu ortamlara, umumu açık yerlere giriş pasaportu olarak görün, kullanacağınız maske hem sizin hem de çevrenizin sağlığını koruyan elimizdeki vazgeçilmez en önemli unsurdur. Lütfen bizi maske kullanımı ihlali nedeniyle daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın. Hepinizin sağlıklı kalması bizim için en değerli ödül olacaktır."

Kaynak: AA

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