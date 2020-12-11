Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:37

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çuhadar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", sporda Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarını seçen Çuhadar, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" karesine oy verdi.

Vali Çuhadar, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve hepsini çok beğendiğini belirtti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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