Adıyaman Valisi Çuhadar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Adıyaman Valisi Çuhadar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman Valisi Çuhadar, AA'nın

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çuhadar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Vali Çuhadar, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Çuhadar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Anadolu Ajansının ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Çuhadar, özveriyle görev yapan yurt içi ve yurt dışındaki muhabir ve çalışanlara başarılar diledi.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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