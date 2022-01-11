Adıyaman Valisi Çuhadar, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı kabul etti
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı makamında kabul etti.
GAZİANTEP (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı makamında kabul etti.
Çuhadar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye ve dünyada önemli görevler yürüttüğünü belirtti.
Kocalar ise AA'nın çalışmaları hakkında Çuhadar'a bilgi verdi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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