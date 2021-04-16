Adıyaman Valisi Çuhadar, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
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Adıyaman Valisi Çuhadar, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

Adıyaman Valisi Çuhadar, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Vali Çuhadar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Anıl Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Çuhadar'a bilgi verdi.

Daha sonra Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Bağrık, belediyenin kentteki hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bağrık, kentteki temasları kapsamında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt'u da ziyaret etti.

Bağrık ziyaretlerinde protokol üyelerine, AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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