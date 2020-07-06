Adıyaman Valisi Çuhadar, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Çuhadar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Çuhadar'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Bağrık, Vali Çuhadar'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adli fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Bağrık, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i de ziyaret ederek, görüşme yaptı.

Kaynak: AA